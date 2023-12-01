Роман Широков: на игру с «Зенитом» «Локомотив» точно сможет заменить Баринова

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о решении КДК дисквалифицировать главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова за оскорбления в адрес судей. Напомним, в ближайшем туре Российской Премьер-Лиги железнодорожникам предстоит сыграть с действующим чемпионом — «Зенитом».

«Думаю, в «Локомотиве» есть футболисты, которые смогут компенсировать отсутствие Баринова. Карпукас же играет. На одну игру «Локомотив» точно сможет заменить Баринова. У них же есть люди, которые хотят себя проявить. Но «Зенит» безусловный фаворит этого матча, даже несмотря на то, что играет на выезде», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.