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Роман Широков: на игру с «Зенитом» «Локомотив» точно сможет заменить Баринова

Роман Широков: на игру с «Зенитом» «Локомотив» точно сможет заменить Баринова
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о решении КДК дисквалифицировать главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова за оскорбления в адрес судей. Напомним, в ближайшем туре Российской Премьер-Лиги железнодорожникам предстоит сыграть с действующим чемпионом — «Зенитом».

«Думаю, в «Локомотиве» есть футболисты, которые смогут компенсировать отсутствие Баринова. Карпукас же играет. На одну игру «Локомотив» точно сможет заменить Баринова. У них же есть люди, которые хотят себя проявить. Но «Зенит» безусловный фаворит этого матча, даже несмотря на то, что играет на выезде», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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