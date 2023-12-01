Гоцук — о моменте с Айртоном: фанаты «Спартака» были готовы сожрать? Вот она — слава

Капитан клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук поделился воспоминаниями от жёсткого столкновения с бывшим защитником московского «Спартака» Айртоном Лукасом.

«Я наступил ему с одной ноги. Болельщики «Спартака» были готовы сожрать? Супруге тоже писали, мы подумали: «Вот она — слава» (смеётся). Какой комментарий больше всего запомнился? Я смеялся над этим, когда ты проходишь Вторую лигу… Потом я извинился перед Айртоном, сделал это не специально», — сказал Гоцук в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Этот эпизод произошёл в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. На последних минутах первого тайма Гоцук наступил на голеностоп Айртона. Та встреча завершилась вничью со счётом 1:1.