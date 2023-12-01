Защитник «Пари НН» Гоцук: Карпин не вызывает в сборную? Значит, есть какие-то сомнения

Футболист «Пари НН» Кирилл Гоцук высказался насчёт того, что Валерий Карпин не вызывает его в сборную России.

«Как отношусь к тому, что не вызывают в сборную? Это прерогатива Валерия Георгиевича Карпина. Больше, чем уверен, что он отталкивается от системы игры, смотрит игроков, которые подходят под 4-3-3. Если не вызывает, значит, есть какие-то сомнения. В голову к тренеру не залезешь, нужно более акцентированно обратить на себя внимание.

Плюс ещё сказали, что старше 30 лет вызываются только вратари. Не буду кривить душой, обманывать. Каждый футболист, в том числе и в нашей команде, хочет в сборную России. Это честь выступать, не имеет значения, товарищеский матч или нет», — сказал Гоцук в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».