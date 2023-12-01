Стала известна сумма отступных в контракте Тюкавина с «Динамо» для европейских клубов

Сумма отступных в новом контракте нападающего Константина Тюкавина с «Динамо» для европейских клубов составляет около € 20 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее московский клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», за основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 16 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету футболиста пять игр и один гол в Фонбет Кубке России.

В ближайшем туре чемпионата России «Динамо» встретится с «Рубином» 4 декабря.