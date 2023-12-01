Тюкавин: уехал бы в любой топ-чемпионат. Но для меня топ-клуб — это «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что хотел бы уехать в любой из европейских топ-чемпионатов.

«В любой топ-чемпионат, может быть, Испания — уехал был. Приятно, что с Захаряном общаемся. Но для меня топ-клуб – это «Динамо», во-первых. «Реал Сосьедад» не топ-клуб? В этом сезоне будет топ, если Заха туда переехал», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 16 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету футболиста пять игр и один гол в Фонбет Кубке России.