Дмитрий Комбаров прокомментировал продление контракта Промеса со «Спартаком»

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на новость об автоматическом продлении контракта нидерландского нападающего Квинси Промеса с красно-белыми.

«Продление контракта с Промесом важно и для команды, и для него самого. Он ключевой игрок, лидер команды и на поле, и в раздевалке. В этом сезоне он пока не так хорош, но ещё докажет свою важность. Сейчас отдохнёт, наберёт форму и проявит себя с лучшей стороны», — приводит слова Комбарова Metaratings.

Напомним, контракт Промеса со «Спартаком» автоматически продлился до лета 2025 года, так как футболист выполнил необходимые для этого условия — он провёл за красно-белых не менее 60% официальных матчей в этом сезоне.

Квинси Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. До этого он также играл за красно-белых в период с 2014 по 2018 год. В общей сложности нидерландец провёл в составе московского клуба 233 матча, забил 113 голов и отдал 59 результативных передач.