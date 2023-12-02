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Марио Балотелли назвал худшего тренера в своей карьере

Марио Балотелли назвал худшего тренера в своей карьере
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Бывший нападающий сборной Италии, а ныне форвард турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли назвал Брендана Роджерса худшим тренером в своей карьере. Футболист выступал под руководством специалиста в «Ливерпуле».

«Брендан Роджерс − худший тренер из тех, что у меня были. Он был номером один в том, что касается тренировок, владения мячом и мини-матчей. Но как человек − он просто катастрофа», – приводит слова Балотелли Mirror со ссылкой на TV Play.

Ранее Балотелли также был футболистом «Монцы», «Брешии», «Марселя», «Ниццы», «Милана», «Манчестер Сити» и «Интера». На его счету также 36 матчей в составе сборной Италии, в которых он отметился 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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