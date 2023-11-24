«Я лучший итальянский нападающий». Нынешний Балотелли и правда нужен сборной на ЧЕ?

Марио привык возносить себя выше других. Справедливо ли это сейчас?

Если вы прочитаете три следующие фразы, у вас едва ли возникнут сомнения об их авторстве.

«Однажды подошёл к Криштиану Роналду и сказал: «Я намного лучше тебя играю в футбол»;

«В мире есть только один игрок, который чуть-чуть круче меня. Это Лионель Месси. Все остальные позади»;

«Уэйн Руни, конечно, хорош, но он не лучший футболист в Манчестере».

Да, всё это говорил Марио Балотелли. Сейчас ему уже 33 года. Он давно пропал с радаров топ-клубов, однако его чувство собственной важности по-прежнему не потускнело и сияет ярче лысины Пепа Гвардиолы. Вот как эксцентричный футболист отреагировал на успешную для сборной Италии квалификацию чемпионата Европы — 2024:

«По-прежнему считаю, что я лучший итальянский нападающий, когда здоров. Распадори и Скамакка вообще играли с Украиной? Сколько раз на двоих они пробили по воротам? Два? Я хочу снова играть за сборную, когда залечу травму. Всегда надеюсь получить вызов. Я несколько раз встречался со Спаллетти, мы хорошо пообщались».

Марио Балотелли и Лучано Спаллетти Фото: Getty Images

Джакомо Распадори и Джанлука Скамакка, конечно, ни разу не Роберто Баджо и Кристиан Вьери. И даже не Лука Тони и Альберто Джилардино. В отборе Евро-2024 каждый из этой пары отбегал шесть матчей и забил всего один гол. Статистика, мягко говоря, не выдающаяся.

Кстати, математические способности не подвели Балотелли: и Распадори, и Скамакка нанесли лишь по одному неточному удару в сторону украинских ворот. Обоим для этого понадобилось 45 минут: второй в перерыве заменил первого.

Тем не менее и Балотелли давно не тот игрочище, который закидывал в полуфинале Евро-2012 двушку Германии и затаскивал Италию в решающий матч континентального первенства. Когда он последний раз выступал за сборную? Осенью 2018-го. А когда играл за сильный клуб? Весной 2019-го — то был «Марсель». А когда забивал в топ-чемпионате? В январе 2020-го — отличился за «Брешию» в ворота «Лацио».

После этого в его послужном списке «Монца» из Серии Б, турецкий «Адана Демирспор», швейцарский «Сьон» и, наконец, вновь «Адана», где он осел с сентября нынешнего года. И чем же Марио заслужил вызов в национальную команду, даже несмотря на серость её нынешних центральных нападающих? Ответить на это может только статистика.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги/итальянской Серии А:

у Балотелли за «Адана Демирспор» 5 матчей (36 минут на поле в среднем), 3 забитых мяча (1,84 ожидаемого и 61 минута на гол), 11 ударов в сторону ворот и 5 в створ, 0 ассистов (0,17 ожидаемого);

у Распадори за «Наполи» 12 матчей (59 минут на поле в среднем), 3 забитых мяча (2,93 ожидаемого и 238 минут на гол), 35 ударов в сторону ворот и 14 в створ, 2 ассиста (1,17 ожидаемого);

у Скамакки за «Аталанту» 9 матчей (56 минут на поле в среднем), 5 забитых мячей (2,67 ожидаемого и 100 минут на гол), 26 ударов в сторону ворот и 11 в створ, 1 ассист (0,39 ожидаемого).

Джакомо Распадори, Марио Балотелли и Джанлука Скамакка Фото: Getty Images

Балотелли играет редко, но, если всё же выходит на поле, по-прежнему способен делать результат. И делает его чаще, нежели Скамакка и тем более Распадори. Проблема в несопоставимом уровне чемпионатов: лучший бомбардир турецкой лиги Эдин Джеко за 12 матчей уже забил 10 мячей, тогда как в «Интере» за весь прошлый сезон Серии А он настрелял только девять голов (причём три — с пенальти).

Статистика Марио заслуживает уважения, но не настолько крута, чтобы выделяться даже на посредственном уровне конкурентов из чемпионата Италии. К тому же против возвращения Бало в сборную и два других важных фактора:

1. Как партнёры по сборной отреагируют на вызов человека, который публично хейтит их нападающих?

2. За последние три года Балотелли из-за травм пропустил 176 дней (!), то есть практически полгода. Не многовато ли? Успеет ли он набрать форму, случись очередное повреждение?

Марио Балотелли Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Заявляя о своей необходимости для национальной команды, Марио будто живёт прошлым. Тем самым, где он сверкает на Евро-2012, забивает в АПЛ за «Манчестер Сити» или хотя бы воскрешает карьеру в «Ницце». Его высказывания до сих пор взрывают медиа, но, увы, уже несут мало смысла.