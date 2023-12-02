Йожеф Сабо: Лунин может стать первым номером для «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением, что нужно делать голкиперу «Реала» Андрею Лунину в сложившейся ситуации.

«Я давно переживаю за Лунина. До сих пор непонятно, уходит он из «Реала» или нет. Его контракт истекает летом 2024 года, но пока по нему тишина. Другие клубы не хотят платить деньги за Лунина, потому что планируют получить его бесплатно по окончании соглашения с «Реалом».

Ему нужно обязательно уходить из «Реала» летом, но не в какую-то команду уровнем ниже, а в престижную. Куда? Трудно сказать, во всех топовых командах есть хорошие вратари, а Лунину нужно быть первым номером.

На Онана тоже посыпалось много критики, хотя он неплохой вратарь. Его ошибки – это психология. Что касается Лунина, то он может стать номером один для «Манчестер Юнайтед», если его пригласят.

Вернуться на Украину, чтобы перезапустить карьеру? Ни в коем случае. Зачем ему возвращаться на Украину? Лунин уже привык получать приличную зарплату, в Европе всё спокойно. Ему следует искать сильный европейский клуб», — цитирует Сабо «Спорт-экспресс» на Украине.