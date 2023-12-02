Игрок «Ювентуса» Гатти: я живу ради своих партнёров по команде. Они — моя семья

Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти поделился эмоциями после минувшего матча Серии А с «Монцей» (1:2), в котором на его счету победный гол на 90+4-й минуте, а также рассказал о взаимоотношениях с партнёрами по команде.

«Даже не знаю, как передать свои эмоции. Забить такой важный гол — это невероятно.

Мы говорили друг другу перед игрой, что должны быть лидерами таблицы после финального свистка. Обидно за пропущенный гол, потому что мы могли сыграть лучше, в том числе и я. Мы немного устали, но я сразу же наверстал упущенное. Эти три очка очень важны.

Мои отношения с партнёрами по команде? Они прекрасные, я живу ради них и готов сделать для них всё. Они как моя вторая семья. Я провожу с ними больше времени, чем со своей первой семьёй, так что у нас крепкая связь», — приводит слова Гатти DAZN.

После 14 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 33 очка и на текущий момент занимает первое место. После аналогичного количества матчей в Серии А «Монца» заработала 18 очков и расположилась на девятой строчке.