«Оставайтесь скромными». Адриен Рабьо — о праздновании гола игроком «Монцы» перед ним

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал эпизод, произошедший в концовке минувшего матча Серии А с «Монцей» (1:2), когда соперник «старой синьоры» сравнял счёт на 90+2-й минуте встречи, после чего футболист бело-красных Роберто Гальярдини демонстративно отпраздновал этот гол перед игроком туринского клуба.

«Оставайтесь скромными. Ведь до тех пор, пока судья не свистнет об окончании игры, всё ещё возможно. Помните об этом», — написал Рабьо в своей социальной сети.

Напомним, после гола «Монцы» на 90+2-й минуте встречи защитник «старой синьоры» Федерико Гатти забил победный мяч своей команды на 90+4-й минуте.

После 14 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 33 очка и на текущий момент занимает первое место. После аналогичного количества матчей в Серии А «Монца» заработала 18 очков и расположилась на девятой строчке.