«Акрон» ведёт переговоры с Зауром Тедеевым. Стороны близки к соглашению

Бывший тренер владикавказской «Алании» Заур Тедеев — главный кандидат на замену Евгению Калешину в «Акроне». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, стороны ведут переговоры и близки к соглашению.
Напомним, 27 ноября пресс-служба «Акрона» сообщила об о том, что Калешин покидает тольяттинский клуб.
Евгений Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Также «Акрон» добрался до финала Пути регионов Фонбет Кубка России в прошлом сезоне.
Тедеев тренировал «Аланию» с 2022 по 2023 год. Также специалист работал ассистентом тренера в «Ростове» и возглавлял молодёжную команду ростовского клуба.