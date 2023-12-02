Игонин: в матче «Локомотива» с «Зенитом» накал страстей и настрой будут запредельными

Бывший футболист Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». Встреча состоится завтра, 3 декабря. Начало игры — в 16:30 мск.

«Скажется ли поражение от «Динамо» на «Зените»? Нас уже приучили, что кубковые матчи отличаются от матчей в чемпионате. Часто команды играют не в своих оптимальных составах, дают возможность поиграть тем, у кого мало практики. Но всё равно поражение — это неприятно. Какие-то мысли возникают после неудачной игры с «Динамо».

«Локомотив» будет замотивирован. Можно вспомнить, что они хорошо сыграли с «Зенитом» в Питере. Понимаю, что накал страстей и настрой будут запредельными», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.