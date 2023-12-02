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«Футбол сегодня вряд ли получится». Игнашевич — об игре с «Факелом»

«Футбол сегодня вряд ли получится». Игнашевич — об игре с «Факелом»
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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт сегодня, 2 декабря, в рамках 17-го тура РПЛ и начнётся в 14:00 мск. Также Игнашевич объяснил выбор Сослана Джанаева в качестве основного голкипера на эту игру.

«Команда в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. Добрались, выспались, всё хорошо. «Балтика» не забивает четыре тура в РПЛ? Сейчас уже нет смысла анализировать эту статистику, осталось провести два матча. Не скажу, что сегодняшний матч способствует высокой результативности, футбол сегодня вряд ли получится. На первый план выйдут другие качества у футболистов. Что касается выхода Джанаева, это выбор тренера вратарей. Сослан сыграл два последних матча, поэтому сегодня выходит он», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
1-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград
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