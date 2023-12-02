«Футбол сегодня вряд ли получится». Игнашевич — об игре с «Факелом»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от предстоящего матча с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт сегодня, 2 декабря, в рамках 17-го тура РПЛ и начнётся в 14:00 мск. Также Игнашевич объяснил выбор Сослана Джанаева в качестве основного голкипера на эту игру.

«Команда в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. Добрались, выспались, всё хорошо. «Балтика» не забивает четыре тура в РПЛ? Сейчас уже нет смысла анализировать эту статистику, осталось провести два матча. Не скажу, что сегодняшний матч способствует высокой результативности, футбол сегодня вряд ли получится. На первый план выйдут другие качества у футболистов. Что касается выхода Джанаева, это выбор тренера вратарей. Сослан сыграл два последних матча, поэтому сегодня выходит он», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».