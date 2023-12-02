«Факел» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

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В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся воронежский «Факел» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Мендель, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Балтика»: Джанаев, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Мусаев, Гузина.

В матче первого круга чемпионата России «Балтика» дома обыграла «Факел» со счётом 2:1. В свои ворота мяч отправил защитник «Факела» Василий Черов, ещё один гол на счету Тамерлана Мусаева. В составе гостей отличился Вячеслав Якимов.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 16 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).