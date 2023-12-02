Игонин: если «Краснодар» не поработает над трансферами, шансов с «Зенитом» мало

Бывший футболист Алексей Игонин высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Из тура в тур подчёркивается факт, что «Зенит» явно может играть лучше, но не всегда показывает свой класс. Зачастую теряет очки, пропускает много голов. Всё больше зависит от соперников, их желания и мотивации. На этой неделе лидер «Краснодара» получил продолжительную дисквалификацию. Какой может быть запас прочности у клуба? Сложно в такой ситуации лидировать на протяжении всего сезона. Если сейчас не будет каких-то серьёзных изменений, работы на трансферном рынке, то шансы невелики.

Любой клуб, который сейчас пытается конкурировать с «Зенитом», за счёт работы на трансферном рынке может поправить свой запас прочности. В таком случае можно будет говорить, что интрига в чемпионате сохранена. На мой взгляд, конкуренты «Зенита» сыграли выше своих возможностей. Удаления игроков, срывы и травмы показывают, что они на пределе своих возможностей провели первый круг чемпионата. Если не будет больших изменений, будет очень трудно конкурировать с «Зенитом», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.