Василий Уткин объяснил, почему не нужно смотреть матч «Факел» — «Балтика»
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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин поделился мнением о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и калининградской «Балтикой». В данный момент идёт второй тайм. Счёт — 0:0.
«Вот почему не нужно смотреть матч «Факел» — «Балтика»? Потому что слов «2 декабря. «Факел» — «Балтика». 1-й тайм. 0:0» совершенно достаточно, чтобы понять, что происходит. Если вдруг голы, посмотрю обзор. Если вдруг скандал, почитаю «Телеграм», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, матч проводится на «Центральном стадионе профсоюзов». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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