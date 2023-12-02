«Факел» и «Балтика» поделили очки в матче 17-го тура РПЛ
Поделиться
Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и калининградская «Балтика». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Итоговый результат — 0:0.
Встреча завершилась без забитых мячей. Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев не сделал ни одной замены во время матча. Серия «Балтики» без побед в Российской Премьер-Лиге продлилась до шести матчей.
«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 17 матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).
Комментарии
- 2 декабря 2023
-
16:06
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:50
-
15:44
-
15:36
-
15:30
-
15:27
-
15:21
-
15:18
-
15:17
-
14:59
-
14:57
-
14:50
-
14:46
-
14:40
-
14:38
-
14:36
-
14:29
-
14:26
-
14:20
-
14:02
-
14:00
-
13:54
-
13:45
-
13:44
-
13:36
-
13:33
-
13:30
-
13:29
-
13:20
-
13:20
-
13:18
Партнерский контент