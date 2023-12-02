«Факел» и «Балтика» поделили очки в матче 17-го тура РПЛ

Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и калининградская «Балтика». Команды играли на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Итоговый результат — 0:0.

Встреча завершилась без забитых мячей. Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев не сделал ни одной замены во время матча. Серия «Балтики» без побед в Российской Премьер-Лиге продлилась до шести матчей.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 17 матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).