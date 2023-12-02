В «Пари НН» отреагировали на слухи про арбитра встречи с «Уралом»

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слухи о том, что судья Евгений Турбин подозревается в получении взятки в размере 5 млн рублей. Бригада этого арбитра сегодня, 2 декабря, будет обслуживать матч 17-го тура РПЛ между нижегородцами и екатеринбургским «Уралом».

«Матч ещё не начался, а уже все всякое пишут. Мы готовимся к игре, не читаем, что пишут, готовимся встречать команду. Любые торпедирующие истории неприятны. Из окружения не доносилась такая информация? Нет, мы не сторонники такого подхода, это точно. Мы не занимаемся такой историей, категорически нет», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Матч ТВ».

Напомним, игра начнётся в 19:30 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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