Ташуев: поле в Воронеже не дало «Факелу» показать, что нарабатывали на матч с «Балтикой»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:0), отметив, что поле не дало его команде показать то, что нарабатывали.

«20 очков есть, неплохой результат. Четыре дня мы тренировались на искусственном поле и готовились к другому футболу. Задача была проводить позиционные атаки, чтобы расшатать оборону соперника. «Балтика» играет «3+2» в обороне. Надеялись, что поле будет получше, но всё, что мы готовили, сошло на нет. Задача была доставить мяч до штрафной, а там что‑то пытаться сделать.

Мы оказывали больше давления. Не хватило агрессии. Не свойственная погода для нашего футбола. Поле не позволило показать, что нарабатывали на искусственном и хорошем газоне. Но я доволен ребятами. Они до конца старались и бились. Команда целостно работала. На такое поле выходить ребятам со скамейки сложно. Мы могли потерять структуру. Необычно для чемпионата России, что ни одной замены не сделали. Ребятам сказал, что такая ситуация, мы на вас надеемся, но так сложилось сегодня. Боевая ничья. Дальше будем готовиться к «Динамо».

В какой момент понял, что не получается показывать свой футбол? По ходу первого тайма. В перерыве внесли коррективы. Как ты тренируешься, так ты и играешь. Так заложено в программе мозга человека. Сложно перестроиться. Наши выносы мяча были намного хуже, чем у «Балтики». Они к этому футболу привыкли, а мы это не тренируем. Пытались вынести, а не получается, потому что нет такого навыка.

«Факел» не забивает две игры подряд, это беспокоит? Переживать и беспокоиться — это неправильная позиция. Сейчас надо перестроиться, быть более агрессивными. Зимний футбол совсем другой. Возможно, из‑за этого и голов нет. Если бы мяч был на траве, Марков бы в упор забил, а он упал в землю», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Напомним, «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 17 матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков.