Гончаренко: иногда с лидерами проще играть, чем с соперниками из середины таблицы

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче 17-го тура РПЛ с нижегородским «Пари НН».

«После победы над «Краснодаром» в прошлом туре повеселее стало. Конечно, с другими эмоциями тренируемся. Надо понять, что у нас все матчи тяжёлые, иногда с лидерами проще играть, чем с соперниками из середины таблицы.

Мы не ждем лёгкой игры, как и «Пари НН» не ждёт лёгкого матча с нами», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Матч между «Уралом» и «Пари НН» состоится на стадионе в Нижнем Новгороде в субботу, 2 декабря. Екатеринбуржцы занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 16 матчей. «Пари НН» находится на девятой строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).