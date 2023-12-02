В РФС не получали информацию о подозрительных ставках на матч «Пари НН» с «Уралом»

В Российском футбольном союзе (РФС) не получали информацию о подозрительных ставках перед матчем 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Урал».

«РФС на системной основе взаимодействует с букмекерскими компаниями в целях защиты честной игры. На текущий момент мы не получали информацию о подозрительных ставках и иной информации от букмекеров относительно матча «Пари НН» — «Урал», — сообщили в службе коммуникаций РФС в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Встреча состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало игры — в 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров).

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Юрана набрала 21 очко после 16 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (33).