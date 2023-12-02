Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Джея Родригеса на 15-й секунде стал самым быстрым в этом сезоне АПЛ

Гол Джея Родригеса на 15-й секунде стал самым быстрым в этом сезоне АПЛ
Комментарии

Нападающий «Бёрнли» Джей Родригес в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (5:0) забил самый быстрый гол лиги в этом сезоне.

Родригес после передачи партнёра по команде Чарли Тейлора открыл счёт на 15-й секунде матча и тем самым поставил рекорд в этом сезоне АПЛ.

При этом рекорд самого быстрого гола в истории английской Премьер-лиги принадлежит бывшему игроку «Саутгемптона» Шейну Лонгу, который отметился забитым мячом на седьмой секунде в матче 31-го тура с «Уотфордом» (1:1) в 2019 году.

На данный момент после 14 сыгранных матчей АПЛ «Бёрнли» располагается в зоне вылета, на 18-м месте с семью очками. «Шеффилд Юнайтед» находится на 19-й строчке с пятью очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 33 очками.

Материалы по теме
«Лидс» и «Бёрнли» планируют отказаться от иска против «Эвертона» о компенсации в € 343 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android