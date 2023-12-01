«Лидс» и «Бёрнли» планируют отказаться от иска против «Эвертона» о компенсации в € 343 млн

«Лидс», «Бёрнли» и «Лестер» намерены отозвать свой иск о компенсации в € 343 млн, направленный против «Эвертона». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, указанные английские клубы хотят отказаться от искового заявления для того, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию с «ирисками» в частном порядке. Подчёркивается, что «Лидс», «Бёрнли» и «Лестер» приняли это решение, поскольку осведомлены о том, что в случае удовлетворения их исковых требований на сумму в € 343 млн ливерпульский клуб не сможет исполнить решение суда и выплатить эти деньги ввиду тяжёлого финансового положения клуба.

Отмечается, что английская Премьер-лига недовольна подобным решением английских команд.

Напомним, ранее АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушение клубом финансовых правил. Перечисленные команды выразили недовольство тем, что это произошло только в нынешнем сезоне, а не в минувшем, когда они могли бы спастить, если бы «ириски» лишились указанного количества очков в турнирной таблице.