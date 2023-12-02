Украина может сыграть в группе с Бельгией в случае выхода на Евро-2024

Сегодня, 2 декабря, в Гамбурге (Германия) состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы — 2024. 24 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены шесть групп по четыре команды в каждой.

По итогам жеребьёвки победитель пути B, в котором участвует сборная Украины, был определён в группу E. Таким образом, если украинцы смогут обыграть Боснию и Герцеговину, а также победителя пары Израиль — Исландия, то сыграют на Евро-2024 со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

В Пути B нас ждут полуфиналы Израиль — Исландия и Босния и Герцеговина — Украина. Одна из этих национальных команд пройдёт в групповой этап Евро-2024. Путь A: Польша — Эстония, Уэльс — Финляндия. Путь С: Грузия — Люксембург, Греция — Казахстан.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.