«Реал» Мадрид — «Гранада»: Родриго удвоил преимущество хозяев

Сегодня, 2 декабря, проходит матч 15-го тура испанского чемпионата, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Гранада». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом тайме, на 26-й минуте, Браим Диас открыл счёт в матче, выведя «Реал» вперёд. Во втором тайме, на 57-й минуте, Родриго удвоил преимущество хозяев — 2:0.
В данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 14 матчей. «Гранада» находится на 19-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу возглавляет «Жирона» (38).
Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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