Юран: сказал парням вытащить из себя максимум. Сегодня они были мужиками

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча 17-го тура МИР РПЛ с «Уралом» (1:0) заявил, что сказал игрокам вытащить из себя максимум.

«В первую очередь хотел извиниться перед болельщиками за первый тайм матча в Ростове. Много было критики, и это правильно. Второй тайм там был получше, но психология… Я заостряю внимание на этих моментах. Не понимаю, что происходит на выезде. Есть хорошие игры — как с «Динамо», «Локомотивом», а есть такие, как с «Ростовом».

Сегодня перед матчем я сказал: «Парни, играйте в футбол смелее». Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли в такую морозную погоду, и мы их наградили этой победой в концовке. Не буду лукавить, тяжело было готовиться: минус 6-5 градусов плюс ветер. Поверьте мне, в такую погоду очень тяжело играть, ноги не слушаются.

Парням сказал отодвинуть подальше эти моменты — погоду, дискомфорт — и вытащить из себя максимум. Сегодня команда играла хорошо, жили результатом до конца. Нас не устраивала ничья, и это было видно на поле. Хороший, боевой матч получился, бескомпромиссный. И «Уралу» нужны были очки, и мы хотели выше идти. Как Мамаду говорил: «Мужики, давайте». Сегодня они были мужиками.

Мы стараемся, поверьте мне. И я хочу, чтобы команда доминировала, играла на победу. Не всегда это получается. Думаю, в зимнюю паузу появятся один-два квалифицированных футболиста. Нужно усиливаться. Парни стараются, но выжимаю из них последнее уже», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.