Глава судейского комитета: не видел причин для замены Турбина в игре «Пари НН» и «Урала»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что не видел причин для замены арбитра Евгения Турбина в игре «Пари НН» и «Урала» (1:0).

«Кому был нужен вброс? Будем разбираться детально за закрытыми дверьми. Если бы у меня было чёткое понимание, то я, может быть, сказал. Но это тяжёлое обвинение. Вы сами можете сделать вывод. Вы журналисты — проведите журналистское расследование. Мы будем благодарны.

Не видел никаких оснований для замены судьи перед матчем. Это способ манипуляции: замените судью, не замените судью. Судья, когда будет обслуживать матч — будет думать, что вот меня обвинили. Это все судьи проходят. Единственная моя миссия была — поговорить с Женей перед матчем и сказать нашу официальную позицию, что мы считаем это ерундой. Работай так, как будто ничего не было. Матч закончится как закончится — дай бог без ошибок. Будет ошибка — мы про этот телеграм-канал даже и не вспомним», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.