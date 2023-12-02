Глава судейского комитета РФС оценил судейство Турбина на матче «Пари НН» — «Урал»

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев оценил судейство в матче 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:1), главным арбитром которого был Евгений Турбин. Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Турбин подозревается в получении взятки в размере 5 млн рублей.

«Игра была не очень динамичной. Небольшое количество каких-то ключевых решений нужно было принимать. Мне кажется, что Евгений отработал на достойном уровне, но это только моя оценка. Оценку матча даст инспектор, также все эпизоды оценит департамент судейства. Думаю, в этой игре ни у кого не может быть каких-то больших претензий к арбитру. Понятно, что есть фолы и угловые, но это случается в каждой игре. Ничего аномального и интересного сегодня не было.

Всегда есть шероховатости. Всегда есть что исправлять. Этот юбилейный матч — прошёл и хорошо. Безусловно, ему будет что вспомнить благодаря такому «разогреву». Сейчас, я думаю, что он выдохнул и счастлив, что удалось пробить такую значимую для арбитра отметку в 100 матчей», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.