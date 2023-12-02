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Глава судейского комитета: поддерживаем Турбина — была информационная атака против него

Глава судейского комитета: поддерживаем Турбина — была информационная атака против него
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что в РФС полностью поддерживают судью Евгения Турбина, бригада которого сегодня, 2 декабря, обслуживала матч 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0). Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Турбин подозревается в получении взятки в размере 5 млн рублей.

«Мой приезд был связан с награждением. Изначально я не планировал общаться с ним перед матчем, но после появления публикаций посчитал нужным ему объяснить, что мы однозначно в этой ситуации ему доверяем. Относимся к этому как к некоей информационной атаке против него. Попросил его максимально от этого абстрагироваться и понимать, что мы никакого внимания на это не обращаем. И изначально будем оценивать его работу, как будто этой ситуации и публикаций вообще не существует.

Я сразу прекрасно понимал, что эти действия направлены на то, чтобы оказать давление на судью и на нас», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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