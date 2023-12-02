Зинченко стал пятым игроком из СНГ, отдавшим 10+ голевых передач в АПЛ

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко отдал голевую передачу в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:1).

Для украинского игрока эта передача стала 10-й, и поэтому он стал пятым игроком, кто отдал 10+ результативных пасов. Возглавляет список Андрей Канчельскис (21), далее идут Андрей Аршавин (20), Генрих Мхитарян (14) и Александр Глеб (12).

В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Арсенал» 19 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

На данный момент после 14 сыгранных матчей АПЛ лондонская команда располагается на первом месте с 33 очками. Ближайшие преследователи: «Манчестер Сити» (29), «Ливерпуль» и «Астон Вилла» (оба по 28).