Артета высказался о Зинченко после его результативной ошибки в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру защитника Александра Зинченко в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном». Украинец стал автором результативной передачи, а также ошибки в моменте с голом соперника.

«Вы должны любить его таким, какой он есть, как и любого игрока. У него есть сильные и слабые стороны, но первых у него гораздо больше. Он ошибся, это может случиться с любым игроком. Нам нужно извлечь уроки из этого», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко принял участие в 19 матчах, в которых забил гол и отдал результативную передачу. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года.