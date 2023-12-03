Роберто Мартинес — о жеребьёвке: наша сила — в раздевалке. Мы не зависим от соперника

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отреагировал на попадание своей команды в одну группу с Турцией и Чехией на Евро-2024.

«Я удовлетворён результатами жеребьёвки. Поскольку мы находимся в группе F, у нас будет больше времени на подготовку к первой игре, а это очень важно.

Наша сила — в раздевалке. Мы не зависим от соперника. В чемпионате Европы участвуют 24 очень сильные команды, но мы верим в то, что сможем повторить достижение 2016 года и снова выиграть турнир. У нашей команды одно желание — прибавлять от игры к игре и добиваться побед. Посмотрим, как пойдут дела», — приводит слова Мартинеса A Bola.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.