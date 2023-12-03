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Милан Гаич назвал самой обидной ничью ЦСКА в матче со «Спартаком»

Милан Гаич назвал самой обидной ничью ЦСКА в матче со «Спартаком»
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Защитник ЦСКА Милан Гаич ответил на вопрос о самой обидной ничьей в сезоне.

«Самая обидная ничья? Конечно, со «Спартаком». Но и с «Зенитом» в домашней встрече мы пропустили в концовке, с «Факелом»… Все эти игры похожи по своему сценарию. Но если бы я мог поменять результат только одного матча, то им бы, безусловно, стал «Спартак».

Забил два мяча, поэтому должно быть ещё обиднее? Есть такое! Я очень счастлив забить два мяча принципиальному сопернику. Но если в целом вспоминать тот матч, то мы выглядели гораздо лучше «Спартака», но не воспользовались своим преимуществом. И вот это очень обидно», — приводит слова Гаича официальный сайт ЦСКА.

«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью со счётом 2:2 в матче 11-го тура чемпионата России 8 октября.

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