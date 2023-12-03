Глава судейского комитета РФС оценил дебют первой женщины-арбитра в РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев оценил работу в матче 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:1) Екатерины Курочкиной. Курочкина стала первой в истории женщиной‑ассистентом арбитра в чемпионате России.

«Работа ассистентов настолько специфическая, что её на стадионе обычному зрителю оценить вообще невозможно. Могу сказать, что я за Катю очень рад. Она в полной мере заслужила это место в Премьер-Лиге как ассистент. Иногда говорят, что женщинам оказывается некоторая протекция, что женское судейство и женский футбол нужно продвигать, но в данной ситуации это не про это. Здесь человек, который к этому шёл и является полноправным членом коллектива ассистентов в Премьер-Лиге. Она и как ассистент ВАР работает замечательно, и лекции читает очень хорошо. Очень умная и вдумчивая девушка. За неё можно порадоваться.

К девушкам стало больше доверия? Они просто прошли свой путь до Премьер-Лиги. Путь был длинный, и сейчас он дал свой результат. Она шла через Вторую лигу, Первую лигу и дошла до Премьер-Лиги. Это не связано с тем, что у нас доверия было больше или меньше. Просто так устроена профессия арбитра, что не бывает как у игроков: из академии — в первый состав. Просто кто-то проходит этот путь быстрее, а кто-то медленнее», — сказал Каманцев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.