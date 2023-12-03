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Абаев: последняя игра показала, что «Ростов» может прервать неудачную серию матчей с ЦСКА

Абаев: последняя игра показала, что «Ростов» может прервать неудачную серию матчей с ЦСКА
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Бывший голкипер «Ростова» Илья Абаев поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и подопечными Валерия Карпина.

«Сегодняшний матч ЦСКА с «Ростовом» всё-таки отличается от недавнего: другой турнир, немного другие составы. Это уже предпоследний матч чемпионата перед зимней паузой, и всё может случиться очень непредсказуемо — пройден большой отрезок сезона. Команды устали, многое зависит от того, в каком состоянии ЦСКА и «Ростов» подойдут к этому матчу. Но думаю, что у «Ростова» есть задел. Мне кажется, что последний матч показал, что «Ростов» может прервать неудачную серию матчей с ЦСКА», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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