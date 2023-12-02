ЦСКА — «Ростов». Нужна ли помощь Федотову? Вряд ли!

По слухам, Вагнер Лав может вернуться и завершить карьеру в московском клубе. А вдруг он будет только мешать.

3 декабря состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.85. Успех ростовчан оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 3 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов» (03.12.2023)

Совсем скоро наступит зимний перерыв, но у команд ещё есть время провести пару туров. 3 декабря состоятся четыре встречи 17-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой ранней из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве померяются силами ЦСКА и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Совсем недавно команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Игра ознаменовалась ничьей — 1:1. Для ЦСКА данный результат вполне можно назвать положительным. Во-первых, матч проходил в Ростове-на-Дону. Во-вторых, с 77-й минуты армейцы играли в меньшинстве.

Скромная селекция и травмы привели к тому, что у красно-синих стала маленькой глубина состава. Ещё долго не смогут помочь команде Игорь Дивеев и Максим Мухин. Сообщается, что хавбек вернётся к игре не раньше мая. Защитник выразил надежду, что сможет возобновить тренировки в общей группе в начале февраля.

Несмотря на отсутствие важных игроков, Владимир Федотов неплохо справляется. В последних семи турах в чемпионате России его подопечные уступили только «Динамо» (2:3). Также они сыграли вничью со «Спартаком» (2:2), «Рубином» (0:0) и «Факелом» (1:1). Победили «Балтику» (1:0), «Краснодар» (1:0) и «Пари НН» (3:2).

В частности благодаря доверию со стороны Федотова очень быстро адаптировался к ритму РПЛ и стал ведущим игроком клуба приобретённый в летней трансферное окно 20-летний полузащитник Аббосбек Файзуллаев. В последних 13 матчах во всех официальных турнирах он забил два мяча и отдал шесть результативных передач.

Также постепенно проглядывается прогресс в игре других новобранцев армейцев — Келлвена и Виктора Давилы. Защитник в последних 11 встречах отметился забитым мячом и тремя голевыми пасами. Нападающий, в свою очередь, принял участие в шести из восьми последних матчей в РПЛ, в которых записал на свой счёт три гола и одну результативную передачу.

«Ростов» неплохо прибавил в осенней части сезона, но ему по-прежнему докучает множество проблем. Из-за них подопечные Валерия Карпина располагаются лишь на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от занимающего шестую строчку ЦСКА составляет пять очков.

Ростовчане демонстрируют приятный глазу атакующий футбол, но им очень не хватает крепости в обороне. В 16 матчах в чемпионате России жёлто-синие пропустили 27 мячей — больше только у замыкающего турнирную таблицу «Сочи». Немалая часть этих голов на совести Сергея Песьякова.

Несмотря на большое количество ошибок, Карпин продолжает доверять Песьякову. Также его защищает тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов. Недавно он заявил, что Сергей тренируется больше всех. Может, так и есть, но какой от этого толк, если голкипер продолжает демонстрировать посредственную игру и много пропускать?

Кроме того, у ростовчан наблюдаются очень большие проблемы с выездами. Ни один из семи матчей в чемпионате России в гостях они не выиграли. Ничьих две — с «Балтикой» (2:2) и «Оренбургом» (1:1). Хуже жёлто-синих на выезде в этом сезоне выступают только калининградцы.

Поставить на победу ЦСКА в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Пять из восьми последних очных встреч выиграли красно-синие. Три другие игры проходили в Ростове-на-Дону и ознаменовались ничейными результатами.

Подопечные Федотова тоже не лучшим образом выступают на выезде, зато на «ВЭБ Арене» в этом сезоне они потерпели лишь два поражения и столько же раз сыграли вничью. Также стоит отметить, что попросивший замену в последней очной встрече из-за дискомфорта Виллиан Роша сможет сыграть в предстоящем матче. Обошлось без серьёзных последствий.

Ещё интересно, что недавно агент 39-летнего Вагнера Лава заявил, что его клиент мечтает вернуться и завершить карьеру в ЦСКА. Сообщается, что сторона футболиста уже связывалась с армейцами и дала понять, что заинтересована в данном трансфере, но решение за московским клубом.

Лав выступал за красно-синих с 2004 по 2013 год. В составе армейцев он принял участие в 259 матчах, в которых забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи. Болельщики наверняка будут рады возвращению легенды. Во-всяком случае, его трансфер погоды точно не испортит. Опыт и техника нападающего лишними не будут.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 3 декабря 2023 года

То, что игра состоится в Москве, даёт большое преимущество ЦСКА. Армейцы на порядок увереннее выступают на домашней арене, плюс «Ростов» очень плох на выезде. Жёлто-синие много пропускают и временами испытывают ментальные проблемы. Красно-синие же, несмотря на ограниченные резервы, хорошо смотрятся на осеннем отрезке сезона. История восьми последних очных встреч всецело на их стороне.

Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 1.85.