Игра между ЦСКА и «Ростовом» началась в запланированное время, несмотря на снегопад
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Футбольный матч 17-го тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» начался в запланированное время – 14:00 по Москве. Ранее представители клубов и РПЛ обсуждали возможность переноса игры на другое время или дату. Однако после консультаций пришли к выводу, что матч должен состояться.
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