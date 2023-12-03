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Игра между ЦСКА и «Ростовом» началась в запланированное время, несмотря на снегопад

Игра между ЦСКА и «Ростовом» началась в запланированное время, несмотря на снегопад
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Футбольный матч 17-го тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» начался в запланированное время – 14:00 по Москве. Ранее представители клубов и РПЛ обсуждали возможность переноса игры на другое время или дату. Однако после консультаций пришли к выводу, что матч должен состояться.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4'    
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