Игра между ЦСКА и «Ростовом» началась в запланированное время, несмотря на снегопад

Футбольный матч 17-го тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» начался в запланированное время – 14:00 по Москве. Ранее представители клубов и РПЛ обсуждали возможность переноса игры на другое время или дату. Однако после консультаций пришли к выводу, что матч должен состояться.