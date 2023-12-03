Карпин — о матче с ЦСКА в снегопад: игра была равна — играли два…
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче с московским ЦСКА. Встреча прошла в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги и завершилась победой армейцев со счётом 2:0.
«Погода помогла выравнять шансы? Да, игра равная была. Я уже когда-то говорил. Игра была равна, играли два… у кого что получилось», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 3 декабря, ЦСКА одержал победу благодаря голам нападающего Фёдора Чалова и чилийца Виктора Мендеса.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4' 2:0 Мендес – 69'
Удаления: нет / Мелёхин – 90+2'
ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.
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