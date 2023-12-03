«Ливерпуль», забив дважды за минуту, одержал волевую победу над «Фулхэмом»

Сегодня, 3 декабря, состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Фулхэм». Игра шла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступал Стюарт Атвелл. Игра началась в 17:00 мск. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 20-й минуте Трент Александер-Арнольд блестяще закрутил мяч с 25 метров с правой в ближнюю девятку, мяч от перекладины залетел в створ. Идеальное исполнение — почти самая девятка. Бернд Лено прыгнул, но дотянуться до мяча не сумел.

На 24-й минуте Андреас Перейра отдал на Алекса Айуоби, тот дальше на ход Энтони Робинсону, который в касание прострелил параллельно воротам на Гарри Уилсона, который сравнял счёт.

На 39-й минуте Алексис Мак Аллистер пробил с правой в дальнюю девятку метров с 35 и попал.

На 45+3-й минуте Кенни Тете после розыгрыша углового сделал вновь счёт равным.

На 80-й минуте последовала подача, мяч дошёл до Виллина, тот вернул мяч в штрафную, последовала подача от Тома Кейрни на дальнюю штангу, где Бобби Кордова-Рид выпрыгнул и головой направил мяч в свободный ближний угол.

На 87-й минуте Мохамед Салах откинул мяч под удар Ватару Эндо, а тот великолепно пробил с 20 метров с правой в самую девятку.

На 88-й минуте Коди Гакпо пробил с правой в ближний угол, голкипер отбил мяч, атака хозяев продолжилась, мяч пришёл к Александеру-Арнольду, который метров с 18 пробил с правой в нижний ближний угол.