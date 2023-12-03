Пиняев: в матче с «Зенитом» «Локо» не хватало Галактионова. Но он руководил с трибуны

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, что в сегодняшнем победном матче с «Зенитом» (3:1) железнодорожникам не хватало главного тренера команды Михаила Галактионова, который ранее был дисквалифицирован на два матча за оскорбления в адрес судей.

«Конечно, не хватает главного тренера. Но он руководил командой с трибуны. Тренеры нашли способ, как это сделать по телефону или рации. Возможно, как вы знаете, многие тренеры любят сверху смотреть на футбольное поле, потому что более ясная картинка. Есть возможность по-другому увидеть моменты и сразу проанализировать их.

Как бы я одним словом охарактеризовал, что сегодня было на поле? Сплочённость», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.