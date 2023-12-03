Тикнизян: секрет «Локомотива» в самоотдаче, дисциплине и огромном желании

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о победе в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1).

«Секрет в самоотдаче, дисциплине и огромном желании. Как было без Галактионова на бровке? Мы об этом не думали, потому что всю установку он нам дал за день до игры в отеле — мы старались её выполнять. У нас всё получилось, мы были сконцентрированы на том, что происходит на поле», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.