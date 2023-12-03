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«Локомотив» обыграл «Зенит» дважды впервые с чемпионского сезона-2017/2018

«Локомотив» обыграл «Зенит» дважды впервые с чемпионского сезона-2017/2018
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В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» смог дважды обыграть санкт-петербургский «Зенит». Последний раз железнодорожники одерживали две победы над сине-бело-голубыми в чемпионате сезона-2017-2018, тогда красно-зелёные стали победителями чемпионата.

В нынешнем розыгрыше чемпионата подопечные Михаила Галактионова обыграли «Зенит» со счётом 2:1 в матче 9-го тура, а сегодня, в рамках 17-го тура, победили — 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Кассьерра – 22'     1:1 Глушенков – 60'     1:2 Тикнизян – 90+1'    
Удаления: нет / Тикнизян – 90+7'
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кержаков – 8'     1:1 Кассьерра – 41'     2:1 Глушенков – 59'     3:1 Тикнизян – 88'    

В чемпионском сезоне «Локомотив» одержал крупную победу над «Зенитом» (3:0) в матче 15-го тура, а в матче 30-го тура победил со счётом 1:0.

Россия - Премьер-Лига . 15-й тур
29 октября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Фарфан – 58'     0:2 Фарфан – 69'     0:3 Миранчук – 77'    
Россия - Премьер-Лига . 29-й тур
05 мая 2018, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Эдер – 87'    

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

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