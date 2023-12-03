«Локомотив» обыграл «Зенит» дважды впервые с чемпионского сезона-2017/2018

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» смог дважды обыграть санкт-петербургский «Зенит». Последний раз железнодорожники одерживали две победы над сине-бело-голубыми в чемпионате сезона-2017-2018, тогда красно-зелёные стали победителями чемпионата.

В нынешнем розыгрыше чемпионата подопечные Михаила Галактионова обыграли «Зенит» со счётом 2:1 в матче 9-го тура, а сегодня, в рамках 17-го тура, победили — 3:1.

В чемпионском сезоне «Локомотив» одержал крупную победу над «Зенитом» (3:0) в матче 15-го тура, а в матче 30-го тура победил со счётом 1:0.

Напомним, после результата сегодняшнего матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.