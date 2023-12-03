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Бериша: счастливы победить «Спартак». Для «Ахмата» это важный успех

Бериша: счастливы победить «Спартак». Для «Ахмата» это важный успех
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Футболист «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).

«Мы победили и счастливы этому результату. Мы должны продолжать в том же духе. Победа над «Спартаком» — очень важная», — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на 34-й минуте матча Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова. После этого Бериша подбежал к скамейке «Спартака», чтобы отпраздновать гол, а Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

На данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.

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