Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Байер» сравнял счёт в конце матча с «Боруссией» Д и продолжает возглавлять Бундеслигу

Сегодня, 3 декабря, в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» встречался с дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного судьи выступал Даниэль Зиберт из Берлина. Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте Никлас Фюллькруг в штрафной поставил корпус защитнику и сделал классную скидку на Юлиана Рюэрсона, который открыл счёт.

На 79-й минуте Патрик Шик получил пас в штрафной соперника и прострелил во вратарскую, откуда Виктор Бонифасе внёс мяч в пустые ворота.

На данный момент после 13 сыгранных матчей Бундеслиги «Байер» является лидером чемпионата с 35 очками. «Боруссия» Дортмунд располагается на пятом месте с 25 очками.