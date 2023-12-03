Джикия: я не раз говорил, что в России в декабре нельзя играть в футбол. Что мне сделать?

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2) высказался об игре в футбол в зимние месяцы в России.

«Я тоже не раз говорил о том, что в декабре в России нельзя играть в футбол. Но что я должен сделать? Я не раз высказывался об игре в декабре и феврале. Сейчас это подтверждение моих слов», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате России грозненский «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции. Подопечные Мирослава Ромащенко набрали 16 очков. Московский «Спартак» находится на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 27 очков.