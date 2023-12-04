Уборщик снега на матче ЦСКА: мы не герои. Герои нам не нужны ― нужны футболисты

Сотрудник «ВЭБ-Арены», который убирал снег на матче 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), высказался о том, что их называют героями.

«Нас сейчас называют героями, но мы не герои. Герои нам не нужны. Нам нужны футболисты. Хотя, конечно, я против игры в такую погоду — в футбол надо летом играть», — рассказал сотрудник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал организаторов, которые допустили проведение игры с ЦСКА в сильный снегопад, сказав: «У судьи я спрашивал, кто принимал решение играть. То, что мы сегодня видели, – убийство футбола».

После 17 туров ЦСКА занимает четвёртое место в РПЛ с 28 очками. «Ростов» расположился на 11-й строчке (20 очков). Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35 очков).