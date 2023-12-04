Луис Энрике: хотел бы иметь в «ПСЖ» трёх таких нападающих, как Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о зависимости команды от форварда Килиана Мбаппе.

«Килиан Мбаппе – лучший бомбардир команды с 17 голами, 2-й бомбардир забил 4 гола. Не хотели бы мы больше баланса? Я хотел бы иметь трёх таких нападающих, как Мбаппе, каждый из которых забил бы по 17 голов, но это невозможно. В прошлом году у нас играли три мировых звезды, между которыми распределялись голы.

У нас много игроков, которые забивали. Если мы уберём Килиана, очевидно, у нас не будет другого игрока, который забил бы 17 голов, но, возможно, у нас было бы несколько, которые забили бы по пять», – приводит слова Энрике L’Équipe.

Напомним, «ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Гавр» в матче 14-го тура Лиги 1 со счётом 2:0.