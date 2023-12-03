Команда Кузяева «возила» топ-соперника! «ПСЖ» ещё повезло с результатом

«Гавр» мог рассчитывать и на пенальти, и на голы.

Россияне против топ-клубов — это всегда интересно. Недавно с «ПСЖ» бодался «Монако» Александра Головина — получилось не слишком удачно. Теперь с лучшим клубом Франции сыграл «Гавр» Далера Кузяева: гораздо успешнее по игре, но не по результату. Хотя Джанлуиджи Доннарумма сильно постарался, чтобы исход был другим.

В превью к матчу официальный сайт «ПСЖ» как следует расхвалил россиянина:

«В полузащите пара Абдулайе Туре и Далера Кузяева — один из ключевых элементов системы, созданной нормандским клубом. Российский футболист — настоящий технический лидер «Гавра». При этом, согласно статистике, бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» гораздо чаще доставляет мяч в зону атаки (187 раз), чем его гвинейский одноклубник».

Неизвестно, прочитал ли столь лестный отзыв Кузяев, но в первом тайме он не слишком оправдал высокие ожидания парижан: восемь раз потерял мяч, выиграл только одно единоборство за позицию из трёх и отдал 21 точный пас из 26 (81%). А ещё едва не исполнил блестящий ассист на Мохамеда Байо, однако отдал слишком сильную передачу вразрез, и испанец Арнау Тенас завладел мячом.

Эпизод из матча «Гавр» — «ПСЖ», неточная передача Кузяева

Стоп, а кто такой Тенас и что он делает в основе «ПСЖ»? На самом деле не в основе. Просто уже на 10-й минуте матча Доннарумма далеко вышел из ворот и въехал ногой в Хосуэ Казимира, за что арбитр Бастьен Дешепи наградил его красной. Луису Энрике пришлось менять Брэдли Баркола на запасного голкипера.

Эпизод из матча «Гавр» — «ПСЖ», удаление Доннаруммы

Казалось, ну теперь-то «Гавр» засушит фаворита. Тем более даже при равных составах Готье Льорис (брат того самого Уго) после углового в исполнении Кузяева имел шикарный момент, однако с нескольких метров пробил прямо в стоявшего возле ворот Карлоса Солера.

Эпизод из матча «Гавр» — «ПСЖ», загубленная возможность Льориса

Вместо этого за дело взялся «ПСЖ», который к тому же из-за травмы потерял в начале встречи и Фабиана Руиса. Кто солировал? Килиан Мбаппе, конечно.

Нападающий и убегал со своей половины один на один с Артуром Десма (вратарь потащил выстрел в дальний угол), и забил в ближний ударом издали (попал в крошечный офсайд), и открыл счёт по правилам при полном бездействии обороны соперника. Усман Дембеле без особого сопротивления прорвался по правому флангу и точно отпасовал на партнёра, который блестяще пробил с линии штрафной. И кто, спрашивается, играет в большинстве?

Позже «Гавр» показал, что всё-таки он, и начал штамповать моменты: могли забивать и Казимир, и Байо, и Кузяев. Россиянин сперва чуть не заработал пенальти: отдал передачу в штрафную, которую рукой прервал игрок парижан. Далер эмоционально указывал на это арбитру, но тот не отреагировал, и эпизод заиграли.

Эпизод из матча «Гавр» — «ПСЖ», Кузяев и неназначенный пенальти

В той же атаке Далеру не хватило роста (182 см), чтобы замкнуть подачу партнёра. «Гавру» здесь нужен был не Кузяев, а минимум Александр Ерохин (195 см).

Эпизод из матча «Гавр» — «ПСЖ», Кузяев не достал мяч

В последние 20 минут матча хозяева плотно завладели мячом и устроили настоящий навал, но мяч раз за разом непостижимо не залетал в ворота «ПСЖ». Ярчайший момент организовал снова Далер: изящным пасом вывел к воротам Набиля Алиуи, и тот дважды бил с убойной позиции. Оба раза чудеса реакции продемонстрировал Тенас.

Эпизод из матча «Гавр» — «ПСЖ», Кузяев почти организовал гол

Зато сами парижане периодически убегали в контратаки и одну из них реализовали: Витинья чётко пробил издали, и мяч с помощью рикошета стал забитым. Статистика ожидаемых голов красноречива: 1,54 xG против 1,32. Что касается Кузяева, во втором тайме он выглядел гораздо интереснее и наиграл на высокий рейтинг 7,2 от Sofascore: увеличил точность передач до 89% (66 из 74), сделал два ключевых паса и дважды отобрал мяч.