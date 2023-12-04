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Игрок «Ростова» Щетинин: погода футбольная. Разве в снег в футбол не играют?

Игрок «Ростова» Щетинин: погода футбольная. Разве в снег в футбол не играют?
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался об игре на заснеженном поле в матче 17-го тура с московским ЦСКА (0:2).

«Кто‑то говорит, что погода нефутбольная, но она футбольная, блин. Условия равные для всех. Обидно, что не победили, конечно, но бывают такие игры.

То есть всё‑таки это футбольная погода? Да, конечно, футбольная. Разве в снег в футбол не играют?» — сказал Щетинин в эфире «Матч ТВ».

Победу ЦСКА принесли точные удары Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.

ЦСКА находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 10-й строчке с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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